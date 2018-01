Viele reißen sich um den Beruf des Bergputzers

Am Montag seilte sich das gesamte Team der Bergputzer in der Stadt vom Mönchsberg ab. Sorgen um den Nachwuchs gibt es keine, im Gegenteil.

Bei strahlendem Sonnenschein machten sie sich am Montagmorgen an die Arbeit: 13 Bergputzer seilten sich vom Mönchsberg über dem Neutor ab, um Strauchschnittarbeiten zu verrichten. Gearbeitet werde in Zweierteams, erklärte Jörg Benesch, seit drei Jahren Leiter der Bergputzer, der sogenannte Bergmeister. Ausgestattet seien sie mit Helm, Klettergurt, Funkgerät sowie Motorsäge. Im Sommer wird die Motorsäge durch einen Bergputzerhammer ersetzt. Denn loses Gestein könnte sonst zur Gefahr für die Menschen am Fuß des Berges werden.