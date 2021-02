Viele Salzburger Eltern und Kinder sehnen soziale Kontakte herbei

Nach einem Jahr Corona setzt die soziale Isolation den Familien zu. Die Elternberatung in Stadt und Land ist geöffnet und steht Müttern, Vätern und Kindern zur Seite.

Seit der Geburt ihrer Tochter Isabel vor 2,5 Jahren nützt Laura Estrada regelmäßig die kostenlosen Angebote der Elternberatung des Landes in der Stadt Salzburg. Mittlerweile kommt auch ihr acht Monate alter Sohn Elias mit. Er hatte im Juni, wenige Monate nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie, das Licht der Welt erblickt. Am Freitagvormittag kamen die drei ins Elterncafé, das derzeit sogar zwei Mal wöchentlich in den Räumen der Elternberatung in der Gstättengasse in der Salzburger Altstadt stattfindet.

Sie sei dankbar für die Möglichkeit, auch während der Corona-Krise andere Eltern und deren Kinder zum Plaudern und Spielen zu treffen, sagt Estrada. "Meine Tochter sehnt sich sehr nach anderen Kindern."

Auch ein junger Vater ist diesmal gekommen. "Wir sind hier, damit mein Sohn Kontakt zu anderen Kindern hat", sagt der 33-Jährige. Ludwig sei sein erstes Kind. Anfang Februar habe er den ersten Geburtstag gefeiert. "Durch Corona hat er in den vergangenen Monaten kaum andere Kinder getroffen."

Die soziale Isolation und der durch die Pandemie stark veränderte Familienalltag machten vielen Eltern und Kindern mittlerweile sehr zu schaffen, sagt Karin Jenisch, die das Elterncafé betreut und eine der Sozialarbeiterinnen im multiprofessionellen Team der Elternberatung ist. Viele Eltern stünden unter Stress, weil ihnen finanzielle Sorgen zu schaffen machten. "Diese Unruhe überträgt sich auf die Kinder."

Viele Familien mit Babys und Kleinkindern seien verunsichert, an wen sie sich mit ihren Fragen wenden könnten. "Wir stehen den Familien mit Kindern bis zu sechs Jahren in Stadt und Land auch jetzt mit allen unseren kostenlosen Einzel- und Gruppenangeboten unterstützend und beratend zur Seite", betont Jenisch. Nur ein Unterschied besteht: Anders als sonst müssen Eltern einen Termin vereinbaren, für die Gruppenangebote sind die Plätze begrenzt. Statt des offenen Treffs bei den Eltern-Baby-Stunden werden Einzeltermine vergeben. Wie gewohnt stehen für alle Fragen Ärztinnen, Säuglingsschwestern und Hebammen zur Verfügung. Auch die Kurse für werdende Mütter, die Rückbildungsgymnastik, die Eltern-Kind-Gruppen, die Stillberatung und die Sprechstunde für Eltern mit Schreibabys finden statt.

Am Sitz der Elternberatung in der Fasaneriestraße können Eltern Termine für kostenlose psychologische Beratung vereinbaren. Die Nachfrage sei groß, sagt Psychologin Christina Schrattenecker. "Die Eltern hungern nach Kontakt und Austausch und sind froh, dass sie persönlich zu uns kommen können." Corona habe viele Konfliktsituationen, Unruhe und finanzielle Sorgen in die Familien gebracht. Die Eltern und Kinder seien gezwungen, sich immer wieder neu zu orientieren, die Planbarkeit fehle. Das berufliche Leben der Eltern habe sich mitunter stark geändert, dazu komme durch die Lockdowns das Auf und Zu in den Kinderbetreuungseinrichtungen. "Die Kinder spüren die Unruhe, sie reagieren oft ängstlich oder aggressiv und fordern von den Eltern Sicherheit ein, die diese derzeit aber selbst nicht verspüren."

Corona habe auch ihr Leben verändert, schildert die zweifache Mutter Neda Zibaee Sandi. "Ich habe nicht viele Freunde und fühle mich derzeit sehr allein", sagt die Iranerin. Die Französischlehrerin lebt seit fünf Jahren in Salzburg, kommt regelmäßig ins Elterncafé. "Hier treffe ich andere Mütter und kann Deutsch sprechen." Sie schätze auch die Möglichkeit, Kinderkleidung und Spielsachen zu tauschen.

Der Wunsch nach sozialen Kontakten sei auch bei vielen Erstgebärenden groß, sagt Sozialarbeiterin Annemarie Depauly-Hechenberger. Erst kürzlich habe eine Mutter angerufen. "Ihr einjähriges Kind hatte seit der Geburt keinen Kontakt zu anderen Kindern." Bei den Treffen in den Eltern-Kind-Gruppen falle auf, dass die Kinder stark auf die Mutter fixiert und anhänglich seien. "Sie sind im Umgang mit anderen sehr vorsichtig." Schrattenecker ist überzeugt, dass die fehlenden Kontake langfristig Auswirkungen haben werden. "Viele Kinder haben Angst, anderen zu nahe zu kommen." Soziale Nähe sei ein Grundbedürfnis und gehöre zum Menschsein. "Es macht ganz viel mit einem, wenn man ein Jahr lang dagegen arbeiten muss." Es werde in den nächsten Jahren die Aufgabe sein, Eltern zu bestärken, wieder zurück zu einer gesunden Nähe zu finden.



Info: Elternberatung-Frühe Hilfen des Landes Salzburg, Fasaneriestraße 35 in Salzburg, ☎ ☎ ☎ 8042-2887

www.salzburg.gv.at/elternberatung