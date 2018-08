Viele Schüler nehmen Nachhilfe, um aus einem Zweier ein "Sehr gut" zu machen

3271 Wiederholungsprüfungen stehen nach dem Sommer für Salzburgs Schüler an. Doch nicht jeder hatte einen Fünfer im Zeugnis. Viele Schüler wollen einfach noch besser werden.

Kaum ist der August angebrochen, geht das Geschäft mit der Nachhilfe los. 3271 Wiederholungsprüfungen werden laut Land Salzburg an den Schulen im Bundesland Salzburg im September abgehalten. An den AHS sind es mit 1103 Prüfungen sieben Prozent mehr als zuletzt.

Aber nicht nur jene Schüler, die um das Aufsteigen bangen, nähmen Nachhilfe. Viele gingen zur Nachhilfe, um noch bessere Noten zu bekommen. Es gebe auch Schüler, die statt einem "Gut" ein "Sehr gut" möchten, sagt Heidrun Eibl-Göschl, Landesobfrau der Elternvereine an AHS und BHS: "Es nehmen immer mehr leistungsstarke Schüler Nachhilfe. Das gilt auch für die Sommermonate." Sehr beliebt sind Lerncamps wie jenes in der Privatschule Obermair am Holzöstersee. Hier gibt es diesen Sommer 110 Anmeldungen. Etwa ein Drittel der Kursteilnehmer hat eine Nachprüfung. Während in den klassischen Lerncamps jeden Nachmittag Freizeitaktivitäten warten, lernen die Nachprüflinge im Intensivkurs um die sieben Stunden am Tag. Einige auch freiwillig. Von den 75 Oberstufenschülern hätten nur fünf keinen Intensivkurs gebucht, sagt Kursleiterin Marie-Theres Eigler. Das Kursprogramm dauert zwei Wochen. Im Lernquadrat Nonntal gibt es Wochenkurse. Die meisten haben in Mathematik Probleme. Gelernt werde in der Kleingruppe. Institutsleiterin Manuela Weidenauer: "Im Team steigt die Motivation, außerdem entwickeln sich nette Freundschaften."

