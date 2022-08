Viele Sorgen nach mehreren Wolfsrissen im Oberpinzgau

Die DNA-Analyse bestätigte die Verdachtsfälle nahe des Salzach-Ursprungs. Der Walder Bürgermeister Michael Obermoser warnt vor weitreichenden Konsequenzen.

"Neben unserem Kampf gegen die Muren habe ich nun auch noch die gesamte Landwirtschaft in Aufruhr", schildert Michael Obermoser, ÖVP-Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Wald. "Ich bekomme unzählige Anrufe von Bauern aus dem ganzen Pinzgau."

Auslöser ist einmal mehr der Wolf. Am 27. Juli wurde eine tote Tauernscheckenziege auf der Mühlachalm gefunden, am Donnerstag voriger Woche bestätigte sich der Wolfsverdacht mit dem Ergebnis der DNA-Probe. Es ist der erste nachgewiesene Vorfall in Salzburg in diesem Jahr. Weitere im selben ...