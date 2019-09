Viele Staus im Salzburger Urlauber-Reiseverkehr forderten die ÖAMTC-Pannenhilfe

Die Bilanz nach einem heißen Sommer: 16.746 Einsätze von Anfang Juni bis Ende August - um sechs Prozent mehr als im Vorjahr

Der Sommer 2019 war mit mehreren Hitzewellen einer der heißesten seit Beginn der Messungen. Die teils extremen Temperaturen hielten die Einsatzkräfte auf Trab. So auch die ÖAMTC-Pannenhilfe, die von 1. Juni bis 31. August zu rund 16.700 Einsätzen in ganz Salzburg ausrücken musste - um sechs Prozent mehr als 2018.

"Im Schnitt hatten wir im Sommer 184 Einsätze pro Tag", berichtete Peter Schmid, Technik-Chef des ÖAMTC Salzburg. "Besonders heiß her ging es am 3. Juni 2019, als wir sogar mehr als 300 Einsätze zu bewältigen hatten." Österreichweit rückten die "Gelben Engel" in den Sommermonaten zu 183.500 Einsätzen aus.

Batterien im Sommer wie im Winter gefordert

Meist wurden die ÖAMTC-Pannenfahrer zu Routine-Einsätzen gerufen: Starthilfe geben, Batterien auswechseln, kollabierende Kühlsysteme, irrtümlich verschlossene Autos öffnen und oftmals auch Kinder und Tiere retten, falsche Tankfüllungen absaugen etc. Ungefähr jeder dritte Einsatz hatte mit Batterieproblemen zu tun. Schmid erklärte: "Es hält sich ja nach wie vor der Irrglaube, Batterien würden nur im Winter leiden. Dabei belasten längere Perioden mit Temperaturen über 30 Grad die Batterie ebenso stark wie große Kälte"

Hohe Verkehrsdichte, viele Hilferufe

In der Reisezeit kommt es in Salzburg aufgrund der hohen Verkehrsdichte vermehrt zu Hilferufen auf den Transitstrecken - besonders an den Wochenenden. Auf der A1 (Westautobahn) und der A10 (Tauernautobahn) kollabierten zahlreiche Fahrzeuge im Stop-and-Go Verkehr. Viele Menschen ließen auch im Stau die Lüftung durchgehend laufen, das Licht brennen und das Radio spielen. "Für ältere Batterien ist das häufig zu viel", erklärte Peter Schmid.

Ganz neu in der Servicepalette des Mobilitätsclubs ist Smart Connect: Dabei wird das Fahrzeug mit Hilfe eines Connectors mit dem ÖAMTC verbunden. Falls es im Fahrzeug eine Fehlermeldung gibt, z.B. bei Problemen mit der Batterie, wird eine Warnung direkt an die App des Mitgliedes sowie auch an den Helpdesk geschickt, wo Techniker die Analyse und erste Diagnose übernehmen.

Quelle: SN