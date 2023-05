Kunst und Kultur sind keine Privilegien großer Städte. Das bewiesen wieder einmal die 37. Hofhaimer Tage.

Die vergangenen 37. Paul-Hofhaimer Tage brachten wieder viel Leben, Menschen und hochqualitative Musik nach Radstadt. So herausfordernd wie für die Organisatoren die verschiedensten Spielstätten in Stadtsaal, Schloss Höch, Pfarrkirche oder Gasthof Stegerbräu sind - die unterschiedlichen Orte passen perfekt zur jeweiligen Musik. Eröffnet wurde das Festival durch den wortgewaltigen Sprachjongleur, Dichter und Hirten am Dachstein, Bodo Hell. Der vielseitige Literat und Musiker ist seit Jahrzehnten mit Radstadt bzw. Elisabeth Schneider und dem Kulturkreis Das Zentrum innig verbunden. Seinen 80. Geburtstag feierte er sehr passend auch unter dem Motto "vielgefragt und standorttreu" mit viel Elan und Schwung in Radstadt. Die großartige Elisabeth Fuchs ließ mit ihrer Hingabe und Begeisterung das Eröffnungskonzert durch die Philharmonie Salzburg zum Fest werden: Das Orchester mit Solisten wie Norbert Trawöger (Querflöte) und Emilian Schmid (Cello) begeisterte das Publikum mit Mozart, Bach und Gulda. Bis auf den letzten Platz war der Stadtsaal mit jungen und älteren Zuhörerinnen und Zuhörer gefüllt, die sich mit großem Applaus bedankten. Vor allem auch für die Überraschung des Abends: Der bekannte Salzburger Geiger Benjamin Schmid - übrigens auch bereits ein "alter" Bekannter in Radstadt - spielte gemeinsam mit seinem 14-jährigen Sohn Emilian Schmid die Zugabe.