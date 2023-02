Vier Biobauern eröffnen neuen Markt

Vier Abtenauer Biobauern schließen sich zum "Abtenauer Bauernbogen" zusammen. Sie bieten drei Tage die Woche Bioprodukte an und laden zum Treffpunkt. Weitere Produzenten werden gesucht.

Freitags um die Mittagszeit bildet sich vor dem Abtenauer Bauernmarkt schnell eine kleine Schlange. Frauen mit Körben und Männer mit Taschen plaudern miteinander und kaufen Gemüse, Bauernbrot, Käse und Speck sowie Säfte. Der kleine Markt hat nur ein Mal in der Woche ein paar Stunden lang geöffnet. Untergebracht ist er in einem Holzschuppen des Stiftes St. Peter in der Nähe des Parkplatzes Ost.

Georg Buchegger ist einer der Produzenten, der am Bauernmarkt verkauft. Der Biobauer mästet auf dem ...