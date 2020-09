Vier Covid-Fälle in Salzburgs Schulen

Zwei Schüler und zwei Lehrer wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Drei Schulstandorte sind betroffen.

Am zweiten Tag nach den Sommerferien meldete das Land Salzburg bereits die ersten positiven Coronafälle in Salzburgs Schulen: Bei zwei Lehrern und zwei Schülern wurden Covid-Erkrankungen festgestellt. Drei Schulstandorte sind laut Bildungsdirektor Rudolf Mair betroffen. Nach SN-Informationen soll es sich dabei unter anderem um ein Gymnasium in der Stadt Salzburg und um eine Berufsschule im Flachgau handeln.

Auf den Schulbetrieb hätten die positiven Tests so gut wie keine Auswirkungen: Einer der Schüler sei am Dienstag gar nicht mehr in der Schule gewesen. Insgesamt seien etwas weniger als 30 Personen durch die Erkrankungen betroffen, die entweder als direkte Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt wurden oder als Verdachtsfälle vorerst nicht am Schulbetrieb teilnehmen werden.

"Wir haben 9000 Lehrerinnen und Lehrer in Salzburg. Davon sind jetzt zwei an Covid erkrankt. Das hat jetzt keine großartigen Effekte auf das Schulsystem."

Prinzipiell seien die weiteren Maßnahmen Angelegenheit der Gesundheitsbehörden. Sollte ein Fall in einer Klasse auftauche, würde üblicherweise die restliche Klasse für zehn Tage zu Hause im Distance-Learning weiter unterrichtet. Mair appelliert jedenfalls, die Hygieneregeln genau einzuhalten.

Quelle: SN