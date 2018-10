Vier Fahrzeuge in Auffahrunfall auf A10 bei Puch verwickelt

Auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall mit vier Fahrzeugen. Vier Menschen wurden verletzt.

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Salzburg, Höhe Puch, ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen, bei welchem eine 40-jährige Fahrzeuglenkerin, ihre 39-jährige Beifahrerin sowie ein 67-jährige weiterer Fahrzeuglenker und seine 65-jährige Beifahrerin Verletzungen unbestimmten Grades erlitten.

Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurden die Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Alle Alkomattests verliefen negativ. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Fahrstreifen waren während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten gesperrt, wobei der Verkehr via Pannenstreifen umgeleitet wurde.



Quelle: SN