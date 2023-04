Vier Hypo-Filialen in Salzburg schließen: Seniorin aus St. Gilgen ärgert sich

Am 14. April sperrt die Hypo in St. Gilgen und Altenmarkt zu, eine Woche später folgen die Standorte in Kuchl und Salzburg-Aigen. Eine ehemalige Landtagsabgeordnete kritisiert, dass die Bedürfnisse älterer Menschen missachtet würden.

BILD: SN/ROBERT RATZER Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich sperrt vier Hypo-Bankstellen in Salzburg zu.