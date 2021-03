Vier Infizierte in Bundesheer-Stellungshaus in Klagenfurt: 155 Salzburger betroffen

Ein Fall von britischer Mutation wurde bestätigt. Die Musterung ist vorübergehend ausgesetzt. 50 Mitarbeiter werden getestet, auch Sequenzierungen sind geplant.

Im Stellungshaus des Bundesheers in Klagenfurt sind vier Heeresangehörige positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei einem von ihnen wurde der Verdacht auf die britische Virusmutation bestätigt. Der Stellungsbetrieb wurde vorübergehend ausgesetzt. Alle 50 Mitarbeiter müssen einen PCR-Test machen, ihre Proben sollen auch sequenziert werden, teilte das Militärkommando Kärnten in einer Aussendung am Dienstag mit.



Soldaten befinden sich in Quarantäne

Die betroffenen vier Soldaten befinden sich in häuslicher Isolation, auch Kontaktpersonen der Kategorie eins wurden isoliert. Sie sollen sich im privaten Umfeld angesteckt haben, zwei von ihnen hatten bereits eine erste Teilimpfung erhalten. Laut Militärkommando hatten die Infizierten keinen Kontakt zu Stellungspflichtigen. Bedienstete werden ein Mal wöchentlich getestet, Stellungspflichtige und Externe vor Betreten des Hauses.

Bundesheer informiert über neue Termine

Laut den Angaben des Salzburger Militärkommandos sind von den insgesamt rund 480 Stellungspflichtigen 155 aus Salzburg, die für den 3., 8. und 10. März einen Termin zur Musterung in Klagenfurt schriftlich zugestellt bekommen haben. Diese Termine sind abgesagt worden. Der Betrieb soll am 15. März wieder aufgenommen werden. Vorher werden die im Haus Beschäftigten einem weiteren Coronatest unterzogen, außerdem wird das Gebäude desinfiziert. Die Betroffenen sollen auf dem Postweg über einen Ersatztermin informiert werden. Im Falle von Rückfragen können sich Stellungspflichtige an die Ergänzungsabteilung des Militärkommandos wenden, die unter der Telefonnummer 050201/80 41032 von Montag bis Freitag von acht bis 16 Uhr erreichbar ist.