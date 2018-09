Vier junge Afghanen sollen Landsmann niedergeschlagen und beraubt haben

Jugendliches Quartett kurz nach der mutmaßlichen Tat ausgeforscht.

Am Mittwoch gegen 01.30 Uhr zeigte ein 30-jähriger Afghane bei der Polizei an, dass er kurz zuvor von mehreren jungen Männern in Salzburg-Lehen niedergeschlagen worden sei. Die Täter hätten ihm sein Handy, Bargeld sowie einen Schlüsselbund geraubt.

Die Polizei leitete daraufhin eine Funkfahndung ein - und stieß dabei auf vier Männer, die sich in der Nähe des Tatorts aufhielten. das Quartett im Alter von 16, 17, 18 und 19 Jahren, alle ebenfalls afghanische Staatsbürger, wurden vom 30-Jährigen als die Täter identifiziert. Auch das entwendete Handy konnte von der Polizei sichergestellt werden. Die Jugendlichen wurden festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Der 30-Jährige wurde von der Rettung ambulant behandelt.

Quelle: SN