Vier Löschhubschrauber kämpften gegen Flammen bei der Untersbergbahn

Zu einem Brand im Gelände in der Nähe der Untersbergbahn bei Grödig mussten die Feuerwehren am Montagvormittag ausrücken. Das Feuer dürfte bei Revisionsarbeiten an einer Stütze ausgelöst worden sein.

Das Feuer ist in einem Latschenfeld auf Höhe der Stütze 1 ausgebrochen. "Der Wind facht das Feuer immer wieder an", sagte der Grödiger Bürgermeister Richard Hemetsberger auf SN-Anfrage. Die Feuerwehren von Grödig, Niederalm und Fürstenbrunn rückten aus. Der Sondereinsatzplan Waldbrand trat in Kraft. Die Polizei führte einen Erkundungsflug per Hubschrauber durch. Auch die Bergrettung wurde alarmiert. Das Gelände sei fußläufig praktisch nicht erreichbar, erklärt der Ortschef. Kurz nach elf Uhr wurden Hubschrauber des Bundesheeres zur Hilfeleistung angefordert. Das Bundesheer setzt zwei Hubschrauber, einen "Alouette"-III-Helikopter und eine so genannte AB-212-Maschine, zur Bekämpfung der Flammen ein. Sie flogen literweise Wasser auf den Berg, um das Feuer zu bezwingen. Um 15 Uhr kam noch ein S-70 'Black Hawk' Transporthubschrauber zur Unterstützung. Je nach Tragfähigkeit der Hubschrauber wurden in den Löschbehältern pro Flug zwischen 500 und 700 Liter, im "Black Hawk" sogar 3.000 Liter Wasser auf die Brandherde abgeworfen. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte mit dem Löschen beschäftigt. Acht Arbeiter unverletzt geborgen Die Bahn war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in Betrieb. Offenbar waren Wartungsarbeiten bei der Stütze im Gang. Acht Arbeiter waren mit Revisionsarbeiten beschäftigt. Der Betriebsleiter der Seilbahn, Hans-Jörg Kammerlander sagt: "Die Leute haben sich schon in sicheres Gelände absetzen können. Es ist niemand verletzt worden." Die Betroffenen konnten selbstständig von der Stütze abklettern. Sie wurden vom Bundesheerhubschrauber mit Hilfe eines Seils geborgen und mit der "Alouette" III ins Tal geflogen. Die Personenbergung wurde von der Bergrettung Grödig unterstützt. Die Brandursache war vorerst noch unklar. Laut Katastrophenschutzreferent Michael Walder von der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung wird vermutet, dass der Brand durch die Revisionsarbeiten an der Seilbahn verursacht wurde. Vermutlich haben von der Stütze abfallende Teile oder Funkenflug die Latschen in steilem, unwegsamen Gelände in Brand gesetzt. Die Flammen haben sich auf einer Fläche ausgebreitet, die etwa so groß ist wie ein halbes Fußballfeld. Die Gondelbahn auf den Untersberg war zum Zeitpunkt des Brandausbruches außer Betrieb. Laut Polizei wird das betroffene Gebiet in den Nachtstunden noch mit einer Wärmebildkamera des Polizeihubschraubers überprüft, um etwaige Glutnester aufzuspüren. Lauter Knall hatte nichts mit Brand zu tun Für Aufregung sorgte ein lauter Knall, den viele Menschen in den umliegenden Gemeinden kurz vor elf Uhr gehört hatten. Der Knall hatte aber offenbar nichts mit dem Brand zu tun. Es handelte sich um einen Überschallknall eines Eurofighters, denn seit Montag früh trainieren die Eurofighter-Piloten des Bundesheeres wieder Abfangmanöver. Quelle: SN