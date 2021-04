Vier Meter lange Holzpfosten ragten aus Kleinkombi - 78-jähriger Lungauer angezeigt

Einen gefährlichen Holztransport hat ein 78-jähriger Lungauer mit seinem kleinen Skoda Fabia Kombi durchgeführt - die vier Meter langen Pfosten ragten aus dem Wagen, Polizisten stoppten den Lenker.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in St. Michael im Lungau. Dort wurde der Lenker "wegen offensichtlich mangelnder Ladungssicherung angehalten" (Polizeibericht). Im Skoda waren mehrere etwa vier Meter lange Holzpfosten durch den Fahrzeuginnenraum am Armaturenbrett abgelegt worden.

Die Pfosten ragten aus dem offenen Kofferraum und waren nicht gesichert (die Hölzer waren übrigens fast so lang wie der Wagen, der es auf gut 4,30 Meter bringt). Der Lenker wird angezeigt.

SN/polizei salzburg Die Pfosten waren auf dem Armaturenbrett abgelegt.

Lkw-Fahrer missachtete Ruhezeiten

Bei Schwerverkehrskontrollen am selben Tag auf der B 311 wurde im Gemeindegebiet St. Johann der Lenker eines Sattelkraftwagens, ein 22-jähriger Österreicher, angehalten. Er hatte die Ruhezeit im erlaubten Kontrollzeitraum von 28 Tagen überschritten. Der Österreicher lenkte das Fahrzeug einmal mehr als 21 Stunden und ein weiteres Mal mehr als 30 Stunden. Die zulässige Lenkzeit beträgt maximal zweimal zehn Stunden pro Woche mit einer erforderlichen Ruhezeit von mindestens neun Stunden. Der Lenker wird angezeigt.