Vier Monate nach wilder Verfolgungsjagd: Verdächtiger stellte sich freiwillig

Ein 26-jähriger Serbe hat sich Mitte Februar eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Jetzt hat er sich freiwillig gestellt.

Dem jungen Mann werden versuchte schwere Körperverletzung, Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Die Polizei war seit 17. Februar auf der Suche nach dem Salzburger. Damals versuchte eine Zivilstreife der Polizei in Salzburg-Gnigl den amtsbekannten und führerscheinlosen Mann mit seinem Pkw anzuhalten. Der Serbe hielt jedoch nicht an und fuhr mit hoher Geschwindigkeit stadtauswärts ins Richtung Bergheim und in weiterer Folge nach Lamprechtshausen davon. Er wich zwei Polizeisperren aus, indem er den Radfahrstreifen benutzte und touchierte ein Polizeifahrzeug. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Anschließend fuhr der Mann nach Oberndorf, wo er sein Auto unversperrt abstellte und zu Fuß weiter flüchtete. Er war in Begleitung einer 17-jährigen Oberösterreicherin, die aufgegriffen und festgenommen werden konnte. Bei der Festnahme wehrte sie sich und verletzte eine Polizistin. Bei ihrer Einvernahme verweigerte die Frau jegliche Angaben in Bezug auf die Autofahrt. Sie wurde wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt auf freiem Fuß angezeigt.

Quelle: SN