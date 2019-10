Vier Personen bei Verkehrsunfällen in Salzburg verletzt

Dienstagfrüh ereigneten sich in Leogang und in Lamprechtshausen zwei Unfälle.

Ein 18-jähriger Pinzgauer ist Montagfrüh mit seinem Pkw in Leogang auf der Hochkönig Straße (B 164) unterwegs gewesen, als er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Dessen Insassen, neben dem 43-jährigen Lenker aus Kroatien waren auch eine 21-Jährige und eine 23-Jährige in dem Pkw - wurden verletzt ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht.

Auch im Flachgau hat sich in der Früh ein Unfall ereignet. Eine 16-Jährige fuhr mit ihrem Moped auf der Lamprechtshausener Straße (B156) von Braunau in Richtung Lamprechtshausen. Als das Mädchen in Lamprechtshausen in den Kreisverkehr einfuhr, kollidierte es mit dem Pkw einer aus Bürmoos kommenden 27-Jährigen. Die 16-Jährige stürzte und wurde verletzt. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus nach Oberndorf.

