Vier Postenvergaben bei der Salzburger Polizei hatten ein Nachspiel

Zwischen 2015 und September 2020 haben vier Polizisten mit ihren Beschwerden von der Gleichbehandlungskommission recht bekommen. Sie sollen bei Personalentscheidungen wegen ihrer Weltanschauung, ihres Geschlechts oder Alters von der Landespolizeidirektion benachteiligt worden sein. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des Nationalratsabgeordneten Volker Reifenberger (FPÖ) durch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hervor. Es wurden Entschädigungen bis zu 7000 Euro zugesprochen. Allerdings ist das Verfahren in diesem Fall sowie in zwei weiteren in einer höheren Instanz anhängig. Rechtskräftig ist erst eine ...