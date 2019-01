Vier Rumänen nach Raubüberfall in Großarl festgenommen

Der Überfall auf einen 66-Jährigen im Pongau scheint geklärt. Die Polizei nahm in Graz vier Rumänen fest - drei Männer und eine Frau.

Ein Mietwagen mit österreichischem Kennzeichen, ein Mann hinter dem Steuer und eine junge Frau auf dem Beifahrersitz. Es war auf den ersten Blick kein ungewöhnliches Fahrzeug, das die Polizei am Dienstagvormittag in Graz stoppte - und doch scheinen die Beamten damit einen brutalen Überfall aufgeklärt haben.

Bei den kontrollierten und in der Folge festgenommenen Personen könnte es sich um zwei Personen von jenem Trio handeln, das am Montag einen 66-Jährigen in einem Großarler Haus attackiert und ausgeraubt hat. An dem Raub waren zwei Männer und eine Frau beteiligt. "Das in der Steiermark kontrollierte Auto wurde am Tatort gesehen", sagte Polizeisprecherin Irene Stauffer.

Die Verdächtigen - sie stammen allesamt aus Rumänien - wurden am Dienstagnachmittag vernommen. Es gibt klare Indizien, dass sie die Täter sind. Im - in Graz aufgehaltenen - Fahrzeug saßen eine 23-jährige Rumänin und ein 27-jähriger Landsmann von ihr. Das 66-jährige Opfer konnte inzwischen die 23-Jährige auf Fotos eindeutig als Täterin identifizieren. Die am Überfall beteiligte Frau war unmaskiert gewesen.

Weiter Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtigen in Graz eine Unterkunft angemietet haben. Dort konnten dann auch zwei weitere Rumänen - ein weiterer 27-Jähriger sowie ein 46-jähriger Mann - festgenommen werden. In der Unterkunft stellten die Polizisten auch Sturmhauben sicher. Bei ihren Vernehmungen machten die Festgenommenen vorerst keine Angaben zu den Anschuldigungen. Die Ermittlungen der Polizei läuft weiter auf Hochtouren.

In Unterkunft der Tatverdächtigen Sturmhauben sichergestellt

Der Raubüberfall passierte - wie berichtet - am helllichten Tag. Zwei maskierte Männer und eine Frau klingelten am Montag gegen 14 Uhr bei einem 66-jährigen Großarler. Der Mann - er war zum Tatzeitpunkt allein zu Hause - öffnete die Tür. Die Rumänen attackierten ihr Opfer mit Faustschlägen und drängten es ins Haus. Zumindest ein Täter soll eine Schusswaffe bei sich gehabt und den 66-Jährigen damit bedroht haben. "Die beiden Männer durchsuchten das Haus, die Frau hielt derweil das Opfer in Schach", sagt Stauffer. Knapp 20 Minuten dürften sich die Täter in dem Haus im Großarler Ortsteil Schied aufgehalten haben. Sie konnten mit einem geringen Bargeldbetrag flüchten. Der 66-Jährige musste ins Krankenhaus Schwarzach gebracht werden. Der Pongauer konnte das Spital nach mehreren Stunden wieder verlassen.

