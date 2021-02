Vier Staatsverweigerer in Salzburg vor Gericht

In Salzburg müssen sich seit heute vier Staatsverweigerer vor einem Schwurgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, sich dem Pseudogericht "Global Court of the Common Law" (kurz GCCL) angeschlossen zu haben. Die Männer im Alter von 53 bis 72 Jahren sollen laut Anklage geplant haben, staatliche Entscheidungsträger wie Staatsanwälte, Richter, Politiker oder Beamte durch selbsternannte "Sheriffs" zu entführen und durch eigene "Richter" verurteilen zu lassen.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Staatverweigerer müssen sich in Salzburg vor Gericht verantworten