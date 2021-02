Vier Staatsverweigerer in Salzburg zu jeweils teilbedingten Haftstrafen verurteilt

Wegen des Verbrechens der staatsfeindlichen Verbindung wurden am Mittwoch am Salzburger Landesgericht vier sogenannte Staatsverweigerer nach zweitägigem Prozess von den Geschworenen schuldig erkannt.

Wegen des Verbrechens der staatsfeindlichen Verbindung wurden Mittwoch am Salzburger Landesgericht vier sogenannte Staatsverweigerer nach zweitägigem Prozess von den Geschworenen schuldig erkannt. Bei einem Strafrahmen von sechs Monaten bis fünf Jahren Haft verhängte das Schwurgericht über einen 72-jährigen Niederösterreicher 24 Monate teilbedingte Haft (acht Monate davon unbedingt). Die anderen Angeklagten - ein 53-jähriger Wiener, ein 58-jähriger Oberösterreicher und ein 61-jähriger Pongauer - erhielten jeweils 18 Monate teilbedingt (sechs Monate unbedingt). Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Graz, diese hatte die Ermittlungen geführt, schlossen sich die vier unbescholtenen Männer ab 2018 dem in mehreren Staaten aktiven, staatsfeindlichen Pseudo-Gerichtshof "Global Court of the Common Law" (GCCL) an. Dort sollen sie sich teils führend betätigt, Mitglieder angeworben oder den GCCL in sonst erheblicher Weise unterstützt haben. Der Staatsanwältin zufolge zielt der GCCL darauf ab, eine eigene Justiz einzuführen und die ordentliche Gerichtsbarkeit zu ersetzen. Den Ermittlungen nach plante der Pseudo-Gerichtshof, staatliche Entscheidungsträger, Beamte, Politiker oder Privatleute durch selbsternannte "Sheriffs" gefangen zu nehmen, zu entführen und durch eigene "Richter" zu "verurteilen".

Dem Pongauer machte die Staatsanwältin noch einen zweiten gleichgelagerten Vorwurf: Demnach war er bereits ab 2015 Mitglied des ebenfalls staatsfeindlichen und 2017 zerschlagenen "Staatenbund Österreich". Sein Verteidiger: "Mein Mandant ist nicht der Intelligenteste. Er hat sich mitreißen lassen."

Neben dem Pongauer hatten sich zum Prozessauftakt auch der Niederösterreicher (72) - er war laut Anklage "Österreich-Chef" des GCCL - sowie der Wiener Ex-Kellner (53) geständig gezeigt. Einzig der Oberösterreicher (58), er hatte vor vielen Jahren einen schweren Verkehrsunfall erlitten, bestritt, sich einer staatsfeindlichen Verbindung angeschlossen zu haben: "Ich verstehe nicht, warum der GCCL als staatsfeindlich bezeichnet wird." Er leugnete zudem, man habe den Zweck verfolgt, die Gerichtsbarkeit abzuschaffen und durch Selbstjustiz zu ersetzen: "Ich respektiere den Staat. Es stimmt, ich war Richter beim GCCL. Aber ich war dort keine maßgebliche Person." Bezüglich des Vorwurfs, der GCCL habe anvisiert, in Selbstjustizmanier Amtsträger zu "verurteilen", hatte die Vorsitzende Richterin dem Oberösterreicher an Prozesstag eins folgendes vorgehalten: "Sie haben 19 Propagandaschreiben an Ämter und Behörden verschickt, etwa an die Staatsanwaltschaft Graz." Darin, so die Vorsitzende, stehe etwa, dass der GCCL "das Recht" habe, selbst Strafverfolgungen einzuleiten, wenn er zu diesem Schluss komme. Und im Schreiben sei der StA Graz diesbezüglich gar "die Zusammenarbeit" angeboten worden. Frage der Richterin: "Was heißt das? Ist das nicht eine Konkurrenz zu den geltenden Gesetzen in Österreich?" - Antwort des Oberösterreichers: "Das kann ich nicht sagen. Ich habe die Schreiben nur aufgegeben."

Laut Anklage wurde der GCCL im Jahr 2016 vom Deutschen Carl-Peter H. gegründet. H., der sich unbehelligt in der Schweiz aufhält, sei der spiritus rector des Pseudo-Gerichts, das sich auf biblische Grundsätze und das "Gesetz der Natur" beruft. Bei den beiden behaupteten "Rechtsquellen" handle es sich jedoch laut Staatsanwältin um keinerlei legitimierte Rechtsnormen, sondern bloß um Schlagwörter, die dazu dienten, die echte Justiz als Feindbild vorzutäuschen.