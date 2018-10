Vier Stationen auf dem Friedensweg

Der Stille-Nacht-Friedensweg lässt sich erwandern oder per Rad befahren. Er führt zu vier Stationen in Arnsdorf, Göming, Laufen und Oberndorf.

Das Stille-Nacht-Lied ist vor 200 Jahren in der St.-Nikolaus-Kirche zu Oberndorf das erste Mal erklungen. In den durch Kriege geprägten Zeiten erhielt es den Nimbus eines Weltfriedensliedes.

Symbolträchtig wurde dies nun am vergangenen Sonntag mit der Eröffnung des Stille-Nacht-Friedensweges und der Enthüllung von vier Skulpturen an den Eckpunkten des Weges in Arnsdorf, Göming, Laufen und Oberndorf begangen.