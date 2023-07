Vier tote und sechs vermisste Schafe in Wald im Pinzgau: Wolf unter Verdacht

Am Dienstag wurden im Oberpinzgau im Gemeindegebiet von Wald vier tote Schafe entdeckt. Sechs weitere Schafe wurden von den Besitzern als vermisst gemeldet und wurden von den Landwirten vorerst noch gesucht.

Wie das Land Salzburg am Mittwoch auf seiner Webseite meldete, werde nun abgeklärt, ob es sich - wie vermutet - auch definitiv um einen weiteren Wolfsriss handelt. Die Schafe wiesen laut ORF online massivste Verletzungen auf, was auf einen Wolf schließen lassen würde. Eine DNA-Auswertung werde bald Sicherheit bringen, ob nun auch in Wald ein Wolf am Werk gewesen sei, so Hubert Stock, Wolfsbeauftragtes des Landes und Bürgermeister von Werfen (ÖVP).