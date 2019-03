Vier Tourengeher bei Lawinenabgang in Krimml verschüttet

Der Abgang ereignete sich laut Einsatzkräften am Freitagnachmittag nahe des Krimmler Tauernhauses.

Laut Rotem Kreuz sind alle Verschütteten inzwischen geborgen worden. Zwei der Wintersportler sind selbst abgefahren, die anderen beiden Tourengeher werden von der Bergrettung ins Tal und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Details zum Zustand der Verletzten sind noch unklar. Sie seien aber ansprechbar gewesen, sagte Bezirksrettungskommandant Anton Voithofer.

Erhebliche Lawinengefahr

Am Freitag herrschte im gesamten Bundesland Lawinenwarnstufe 3 ("erheblich"). "Ein ungünstiger Tag für Unternehmungen im freien Gelände", hieß es im Lagebericht des Lawinenwarndienstes des Landes. "Wir haben ein Triebschneeproblem gehabt. Da können sich Schneebretter leicht lösen", sagte Claudia Riedl vom Lawinenwarndienst. Grund dafür seien große Neuschneemengen in den Bergen und der teilweise starke Wind gewesen. In den kommenden Tagen soll die Lawinengefahr wieder abnehmen.

