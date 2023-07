Vier Verletzte bei Kollision zwischen Lkw und Taxi im Stadtgebiet

Bei einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Taxi wurden vier Personen leicht verletzt.

Am frühen Samstagabend kam es im Kreuzungsbereich der Saint-Julien-Straße und der Elisabethstraße im Stadtgebiet von Salzburg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Ein 38-jähriger Taxilenker aus Somalia fuhr nach eigenen Angaben bei Grünlicht in die Kreuzung ein und wollte diese geradeaus überqueren.

Zum selben Zeitpunkt befuhr eine 26-jährige LKW-Fahrerin aus Deutschland die Saint-Julien-Straße, eigenen Angaben zu Folge ebenfalls bei Grünlicht und wollte auch geradeaus durchfahren.

In der Kreuzung kam es dann zur rechtwinkeligen Kollision. Das Taxi kollidierte hierbei frontal mit der Mitte der Fahrerseite des LKWs. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich dieser um 90 Grad.

Der Taxilenker und seine drei weiblichen Fahrgäste im Alter zwischen 42 und 59 Jahren aus Deutschland wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und durch das hinzugerufene Rote Kreuz erstversorgt.

Keine der Verletzten Personen benötigte eine weitere ärztliche Versorgung.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Ein bei beiden Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkoholtest verlief mit jeweils 0,0 Promille negativ.