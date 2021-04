Vier Verletzte bei Pkw-Kollision in der Stadt Salzburg

An den beiden in den Unfall verwickelten Pkw entstand jeweils Totalschaden.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw kam es am Mittwochnachmittag in Salzburg-Gnigl im Kreuzungsbereich Gnigler Straße mit der Vilniusstraße. Bei der rechtwinkeligen Kollision stießen ein 50-jähriger und ein 66-jähriger Pkw-Lenker zusammen. Dabei entstand an den Fahrzeugen jeweils ein Totalschaden. Die beiden Lenker und ihre Beifahrerinnen wurden verletzt und mit der Rettung in das UKH Salzburg gebracht. Die Alkotests mit den Lenkern verliefen negativ (0,0 Promille). Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, berichtete die Polizei in einer Aussendung.