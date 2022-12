Vier Verletzte bei Schlägerei in Salzburger Lokal

Weitere Ermittlungen der Polizei laufen noch.

In der Nacht auf Donnerstag kam es in einem Lokal im Salzburger Stadtteil Maxglan zu einer Schlägerei zwischen vier Personen. Die Männer, zwei Flachguer (28 und 44 Jahre) und zwei Salzburger (33 und 34 Jahre) wurden bei der Auseinandersetzung unbestimmten Grades verletzt. Alle vier Beteiligten verweigerten aber die Versorgung durch das Rote Kreuz. Weitere Erhebungen zum Sachverhalt sind noch erforderlich, berichtete die Polizei am Donnerstag.