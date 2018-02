Vier Verletzte bei Unfällen durch Schneefall auf Salzburger Straßen

Vier Menschen sind Samstagmittag bei durch Schneefall verursachten Verkehrsunfällen im Bundesland Salzburg verletzt worden.

Ein 18-jähriger Lenker rutschte im Flachgau auf das Heck einer Steirerin. Die Frau sowie ihre beiden Mitfahrerinnen erlitten Blessuren. Fast zeitgleich schleuderte eine 61-Jährige im Pinzgau mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr. Dabei wurde ein 51-Jähriger im Gesicht verletzt.



Der 18-Jährige war durch Schneematsch auf der Schwaighofenstraße in Eugendorf ins Rutschen gekommen. Die 48-jährige Steirerin und ihre Insassinnen wurden von der Rettung in das LKH Salzburg gebracht. Zur selben Zeit geriet die 61-Jährige auf der Glemmtaler Landesstraße auf dem Weg nach Maishofen ins Schleudern. Sie kam in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte mit der Beifahrerseite in das Auto eines 51-jährigen Einheimischen. Die Rettung brachte den Mann in das Krankenhaus Zell am See.



Kurz nach diesem Crash krachte es an der selben Stelle gleich noch einmal: Ein schwarzer Wagen fuhr an der jetzt nur noch einspurig befahrbaren Unfallstelle vorbei. Ein entgegenkommender Lkw-Lenker musste eine Notbremsung einlegen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei rutschte sein Fahrzeug gegen die Leitschiene.

(SN)