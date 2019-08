Vier Verletzte bei Unfall im Pinzgau

Am Samstag kam es in Lofer zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurden gleich mehrere Personen verletzt.

Wie die Polizei schilderte, geriet eine 75-jährige Österreicherin mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn. Der Pkw eines entgegenkommenden Niederländers (35) kollidierte mit dem Wagen der 75-Jährigen, schlitterte gegen eine Betonmauer und überschlug sich. Dabei wurden der Niederländer, seine 48-jährige Ehefrau sowie die zwei Söhne, beide 18 Jahre alt, verletzt. Alle vier wurden in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert, die Ehefrau musste per Hubschrauber transportiert werden. Die Auslöserin des Unfalls und ihr Ehemann blieben unverletzt.

Quelle: SN