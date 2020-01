Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Gerlos Alpenstraße

Bei einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen in Wald im Pinzgau wurde ein Pkw gegen die Leitschiene geschleudert. Vier Personen wurden verletzt.

Donnerstagnachmittag lenkte ein 64-jähriger Deutscher seinen Pkw auf der Gerlos Alpenstraße, von Gerlos kommend in Richtung Hochkrimml. Auf Höhe Einfahrt Silberleiten wollte sich ein 78-jähriger Tiroler mit seinem Pkw auf die Gerlos Alpenstraße in Richtung Gerlos einreihen und übersah dabei das Fahrzeug des Deutschen. Es kam zu einem rechtwinkligen Zusammenstoß der Fahrzeuge wobei das Fahrzeug des 64-Jährigen auf die Gegenfahrbahn und in Folge auf die Leitschiene geschleudert wurde. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeuglenker sowie deren 73 und 59 Jahre alten Beifahrerinnen unbestimmten Grades verletzt. Bei beiden Fahrzeuglenkern wurde an Ort und Stelle ein Alkotest durchgeführt, welcher negativ verlief. Die Freiwillige Feuerwehr Wald im Pinzgau war mit einem Fahrzeug im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand ein großer Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Quelle: SN