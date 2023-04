Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in der Alpenstraße

Es kam zu einem Auffahrunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen.

Am Freitagnachmittag ereignete sich im Stadtgebiet von Salzburg im Bereich der Alpenstraße ein Auffahrunfall zwischen zwei beteiligten PKW, wobei insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden.

Eine 24-jährige aus dem Tennengau lenkte hierbei ihren PKW auf der Alpenstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Trotz für sie geltenden Grünlichts brachte sie ihren PKW an der Haltelinie zum Stillstand, da noch Fußgänger den dortigen Schutzweg überquerten.

Aufgrund einer Ablenkung übersah eine hinterherfahrende 21-jährige Salzburgerin das vor ihr zum Stillstand gekommene Fahrzeug und prallte gegen das Heck.

Durch die Kollision wurden die insgesamt vier Insassen der beiden Fahrzeuge im Alter von 21 bis 42 Jahren verletzt und wurden zur weiteren Versorgung in das Uniklinikum Salzburg verbracht.

Der mit den beiden Lenkerinnen durchgeführte Alkoholtest verlief jeweils negativ.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt.