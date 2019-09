Vier Verletzte nach Auto-Absturz im Bereich der Berger Hochalm in Saalbach

Drei Notarzthubschrauber wurden alarmiert, doch Nebel gestaltete Rettungsflüge anfangs schwierig. Die Verunglückten befanden sich auf der Fahrt zur Arbeit in ein Hotel.

Das Unglück passierte am Freitag am frühen Vormittag: "Der Pkw ist etwa 20 bis 30 Meter tief abgestürzt. Nach ersten Informationen sind von den fünf Insassen drei schwer, eine Person leicht verletzt sowie eine unversehrt", berichtete der Einsatzleiter des Roten Kreuzes.

Da die Unfallstelle im Bereich der Berger Hochalm streckenweise im Nebel liegt, gestaltete sich der Einsatz der drei alarmierten Notarzthubschrauber "Martin 6", "Martin 1" sowie Alpin Heli 6" schwierig. Man brachte die Verletzten nach der Erstversorgung in Fahrzeugen aus der Nebelzone zu den Hubschraubern. Wenig später konnten die Schwerverletzten ins Salzburger UKH, nach Schwarzach sowie in das Krankenhaus Zell am See geflogen werden.

Bei den Opfern - drei Männer sowie zwei Frauen aus Albanien sowie Tschechien - handelt es sich um Mitarbeiter eines Hotels, die sich auf der Fahrt zur Arbeitsstelle befunden hatten.