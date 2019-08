Vier Verletzte nach nächtlichem Unfall in Weißbach bei Lofer - Lenker hatte 1,48 Promille

Ein Pickup kam von der Fahrbahn ab und stürzte einen Abhang hinunter.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Freitag kurz vor 1 Uhr: Ein 32-jähriger Lenker kam mit seinem Pickup auf einem abgeschrankten Güterweg in Weißbach bei Lofer von der Straße ab. Das Fahrzeug stürzte einen Abhang hinunter und überschlug sich mehrmals, bevor es auf den Reifen zu Stehen kam. Der Lenker sowie seine drei Beifahrer (27, 29 und 45 Jahre alt) wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Ein Alkomattest beim Lenker ergab einen Wert von 1,48 Promille.

Quelle: SN