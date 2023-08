Vier Verletzte nach Unfall in St. Martin bei Lofer

Laut Feuerwehr waren an dem Unfall drei Fahrzeuge beteiligt. Eine schwer verletzte Person musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Dienstagnachmittag kam es auf der B311 zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben der Feuerwehr waren drei Fahrzeuge beteiligt. Eine schwer verletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Salzburg gebracht. Drei Leichtverletzte transportierte das Rote Kreuz in Spitäler nach Bad Reichenhall und Zell am See.