Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Saalfelden

In Saalfelden kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten.

Verkehrsunfall in Saalfelden: Auf der Pinzgauer Straße kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Vier Personen wurden dabei verletzt. Laut den ersten Informationen des Roten Kreuzes handelt es sich dabei um leichte Verletzungen. Die Personen wurden ins Spital nach Zell am See gebracht.

Die Feuerwehr Saalfelden war mit 22 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehrleute unterstützten das Rote Kreuz, sperrten die Unfallstelle ab und kümmerten sich anschließend um die Aufräumarbeiten, sagt Ortsfeuerwehrkommandant Thomas Schreder.