Vier von fünf Salzburgern leben in einer Familie

Seit Kurzem gibt es neue Daten zum Familienleben der Salzburger. Wie viele Kinder es pro Haushalt gibt, wo die meisten Ein-Kind-Familien wohnen und wie sich Salzburg im Vergleich zu anderen Bundesländern schlägt.

Die Zahl der Kinder pro Familie ging in den letzten Jahren zurück. Das zeigt der neueste Bericht der Landesstatistik Salzburg. "Der Wert der Familie bleibt unverändert hoch, aber sie wird stets kleiner", sagt Landesrätin Andrea Klambauer(Neos). Die Gesellschaft befinde sich derzeit im Wandel, meint Klambauer. Eine Tatsache, die sich auch in den Zahlen niederschlägt: Seit 1971 schrumpfte die Anzahl der Kinder pro Familie rund um ein Viertel. Damals lebten in jedem Haushalt noch durchschnittlich 2,1 Kinder, heute sind es nur mehr 1,64.

Auch bezüglich der Wohnsituation gibt neue Erkenntnisse: Der überwiegende Teil der Salzburger (541.286 Personen bzw. 98,1 Prozent) wohnt in Privathaushalten. 10.265 Personen sind in Anstaltshaushalten wohnhaft, dazu zählen etwa Altersheime, Internate oder Flüchtlingsheime. 312 Salzburger haben keinen Wohnsitz, sind also wohnungslos gemeldet.

Der Anteil von Ein-Kind-Familien ist in der Stadt Salzburg mit 55,8 Prozent landesweit am höchsten. Auch die meisten Großfamilien (vier oder mehr Kinder), genau gesagt 2,7 Prozent, wohnen in der Stadt. Anders sieht es hingegen bei den Familien mit zwei bzw. drei Kindern aus (32,6 bzw. 8,9 Prozent) - hier ist die Landeshauptstadt im Vergleich zu den Bezirken Schlusslicht. Am meisten Zwei-Kinder Familien gibt es mit 38,7 Prozent im Tennengau, am meisten Drei-Kinder-Familien im Lungau (11,9 Prozent).

432.814 Salzburger leben in einer Familie. Das sind umgerechnet 80 Prozent der Menschen, die in Privathaushalten wohnen. Der Rest lebt allein (15,8 Prozent) oder als Nicht-Familienmitglied in einem Mehrpersonenhaushalt (4,2 Prozent).

Zu den einzelnen Familien, auch Kernfamilien genannt, zählen folgende Gruppen: Ehepaare und Lebensgemeinschaften (mit und ohne Kindern) und Alleinerziehende (mit Kindern). Salzburg ist prozentual gesehen das Bundesland mit dem dritthöchsten Anteil an Familien mit Kindern (61,3 Prozent). Österreichweit liegt Tirol mit 62 Prozent an der Spitze.

Die Zahlen wurden von der Landesstatistik erhoben, Stichtag war der 31. Oktober 2017.

