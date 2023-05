Vierfache Mutter und ihr Freund dealten im Pongau mit Crystal Meth: Langjährige Haftstrafen bestätigt

Ein Drei-Richterinnen-Senat des Oberlandesgerichts Linz erachtete die sechs bzw. fünf Jahre Gefängis, die das Salzburger Erstgericht verhängt hatte, für tat- und schuldangemessen.

Weil sie in einer Vielzahl von Schmuggelfahrten insgesamt 2,5 Kilo der hochgefährlichen, Körper und Psyche zerstörenden Droge Crystal Meth aus Tschechien eingeschmuggelt und zum Teil auch verkauft hatten, setzte es im November 2022 für ein im Pongau lebendes Paar langjährige Gefängnisstrafen. Die mehrfach einschlägig vorbestrafte Erstangeklagte, eine 37-jährige Deutsche, die Mutter von vier Kindern ist, erhielt damals vom Salzburger Schöffensenat sechs Jahre unbedingte Haft. Ihr Lebensgefährte, ein 42-jähriger, ebenfalls vorbestrafter Pongauer bekam fünf Jahre.

Laut Schöffensenat war die Frau von Ende 2017 bis zur Verhaftung im März 2022 an rund 100 Schmuggelfahrten beteiligt gewesen, ihr Freund an 86 Fahrten. Insgesamt standen beim Salzburger Prozess sogar elf Angeklagte vor Gericht - sie waren bei einigen Beschaffungsfahrten teils selbst dabei oder liehen dem Paar dafür ihr Auto.

Die Deutsche und ihr Pongauer Partner, beide einst selbst schwer drogensüchtig und im Prozess weitgehend reumütig geständig, hatten gegen die Urteile Strafberufung angemeldet - mit dem Ersuchen um weniger Strafe. Allerdings meldete auch die Staatsanwaltschaft Berufung an - mit dem Begehr auf eine noch höheres Strafmaß.

Am Mittwoch wies nun eine aus drei Richterinnen bestehender Berufungssenat des Oberlandesgerichts Linz in einer Verhandlung am Landesgericht Salzburg die Strafberufungen beider Seiten ab. "Wir sehen keine Veranlassung, die Strafzumessung des Erstgerichts in irgendeine Richtung zu ändern. Die erstgerichtlich verhängten Strafen sind tat- und schuldangemessen", so die Senatsvorsitzende.