Vierjähriger Bub bemerkte Brand in Mehrparteienhaus in Sankt Martin am Tennengebirge

In einer Wohnung eines Mehrpareienhauses in St. Martin am Tennengebirge (Pongau) brach am Dienstagvormittag ein Brand aus. Ein erst vierjähriger Bub nahm den Rauchgeruch im Treppenhaus wahr und und verständigte seinen Vater. Dieser hielt Nachschau und sah durch ein Fenster Feuer in der Nachbarwohnung.

BILD: SN/FF ANNABERG-LUNGÖTZ Ein technischer Defekt beim Wäschetrockner war offenbar Brandauslöser.