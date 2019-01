Vierschanzentournee: Bischofshofen rüstet sich fürs Finalspringen

Frau Holle beschert dem Skiclub Extraschichten. Einem spannenden Dreikönigsspringen in Bischofshofen steht dennoch nichts im Wege.

Des einen Freud, des anderen Leid. Während sich Salzburgs Tourismus-Hochburgen ob des Schneefalls die Hände reiben, schauen die Verantwortlichen des Finalspringens im Rahmen der 67. Vierschanzentournee in Bischofshofen am kommenden Sonntag eher skeptisch auf die weiße Pracht, die da von oben kommt. "Wir waren eigentlich mit der kompletten Präparierung schon fix und fertig", sagt Manfred Schützenhofer, Vizepräsident des Skiklubs Bischofshofen. Das Areal der Sprungarena werde seit Jahren künstlich beschneit. "Zehn Zentimeter für die Optik reichen uns eigentlich schon", meint einer seiner Kollegen im Vorbeigehen. Doch noch ist das Wetter kein Wunschkonzert und so waren am Donnerstag viele ehrenamtliche Helfer des Klubs sowie Kräfte des Maschinenrings mit schwerem Gerät damit beschäftigt, den Schnee aus dem Auslauf zu schaffen sowie die umliegenden Straßen und Plätze zu räumen. Und das nicht zum letzten Mal: "Denn auch in den nächsten Tagen ist immer wieder einmal Schneefall angesagt. "Das heißt, wir werden wieder Schnee beiseite schaffen müssen."