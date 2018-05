Vigauner stellt dem Wolf seine Hunde entgegen

Zäune, Hirten, Hunde - es gibt viele Möglichkeiten, auf die Rückkehr des Wolfes zu reagieren. Ein Tennengauer zeigt, wie es gehen könnte.

Mit einer Schulterhöhe von bis zu 73 cm und 45 Kilogramm Gewicht sind Maremmen-Abruzzen-Schäferhunde imposante Erscheinungen. Fünf davon befinden sich im Besitz des Bad Vigauner Landwirts Georg Höllbacher. Er lässt sie seit Jahren seine Schafe bewachen, auch bei Herdenschutzprojekten sind die Tiere immer wieder mit dabei. Höllbacher ist als Leiter der Nationalen Beratungsstelle für Herdenschutz Experte in der erfolgreichen Wolf-Abwehr. Seine Hunde bezeichnet er als "eine von vielen Maßnahmen", die - je nach Rahmenbedingungen - gegen den Wolf ergriffen werden könnten.

Eine Herausforderung sei der Einsatz von Herdenschutzhunden aber in Gebieten mit starkem Wandertourismus. "Hier liegt eine hohe Verantwortung beim Wanderer", sagt Höllbacher. Derzeit wisse fast niemand, wie man sich im Angesicht eines Herdenhundes richtig verhält. "Wenn man Hunde für diesen Zweck einsetzen will, braucht es noch viel Information", so Höllbacher. So seien Herdenschutzhunde derart stark mit den Schafen und Ziegen sozialisiert, dass alles, was in die Herde einzudringen versuche, ferngehalten werde. "Das kann im Extremfall natürlich auch einen Angriff mit Bissverletzung bedeuten." Fürchten müsse man sich vor Herdenschutzhunden aber nicht. "Man muss nur lernen, sich in der Natur richtig zu verhalten." Werde der Wolf tatsächlich wieder heimisch, müsse man auch über vermehrte Behirtung nachdenken. "Das wird schwierig, weil das Personal nicht da ist. Das System wird sich umstellen müssen, wenn die Großraubtiere zurückkommen."

Land präsentierte "Aktionsplan Wolf"

Höllbacher sieht Politik und Gesellschaft gefordert. "Herdenschutzhunde sind im Tierschutzgesetz behandelt wie ein Mops in der Wohnung. Da wird es eigene Regeln brauchen. Man kann sicher nicht sagen, die Bauern müssen Maßnahmen treffen, ohne dass die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen werden."

Das Land hat nach zehn Wolf-Verdachtsfällen und mehreren bestätigten Angriffen auf Schafe und Ziegen mittlerweile auf die Hilferufe der Bauern reagiert und einen "Aktionsplan Wolf" präsentiert. "Die Rückkehr des Wolfes macht die traditionelle Alm- und Landwirtschaft viel schwerer, wenn nicht unmöglich", sagt Agrarlandesrat Josef Schwaiger. Der 5-Punkte-Plan des Landes sieht unter anderem die Intensivierung der Herdenschutzmaßnahmen, unbürokratische Entschädigungszahlungen, einen Notfallplan für Problemwölfe bis hin zur Entnahme, die Einsetzung eines Wolfsbeauftragten und eine Herabstufung des Schutzstatus des Wolfes vor.

"Mit den bisherigen Rahmenbedingungen sind wir zum Zuschauen verdammt", sagt Rupert Quehenberger, Obmann der Bezirksbauernkammer. Der Wolf treffe jene, die nachhaltige Viehzucht mit Tieren betreiben. "Das kann in Annaberg, aber auch in Hallein sein. Der Wolf findet überall seinen Platz", so Quehenberger. Der Diskussion um die Aufstellung von Schutzzäunen auf den Almen kann er wenig abgewinnen: "Das müssten sehr hohe Zäune sein, sonst trainiert man den Wolf nur, noch höher zu springen. In der Schweiz und Frankreich hat man die Zaunhöhe von 90 auf 140 cm erhöht." Quehenberger gibt auch zu bedenken, dass die jüngsten Wolfsangriffe in Hofnähe passierten. Er spricht sich angesichts eines Bestands von rund 20.000 Wölfen in Europa dafür aus, den Schutzstatus zu überdenken und Schutzzonen für die Weidewirtschaft zu errichten. "In diesen Zonen, wie es sie etwa in Polen gibt, werden Wölfe entnommen und anderswo ausgesetzt."

Tierschützer gegen Bauern und Jäger

Der Tennengauer Bezirksjägermeister Rupert Schnöll sieht den Wolf im Moment noch fast ausschließlich als ein Problem der Landwirtschaft: "Aber auch wenn mir noch kein Fall zu Ohren gekommen ist, dass ein Wolf in unserer Gegend Wild gerissen hätte, überträgt sich dessen Anwesenheit auch auf das Wild." Befürworten könne er die Rückkehr des Wolfes daher nicht. "Wir als Jäger können dazu nicht viel sagen. Jetzt ist erst einmal die Politik gefordert", sagt Schnöll im TN-Gespräch (das noch vor der Präsentation des Wolf-Aktionsplans des Landes am vergangenen Freitag stattfand, Anm.). Das Argument, der Wolf sei früher heimisch gewesen und kehre nun nach der Vertreibung durch den Menschen zurück in angestammte Gefilde, ist für Schnöll zu kurz gegriffen. "Als der Wolf noch bei uns heimisch war, war die Bevölkerungsdichte eine ganz andere. Auch das Freizeitverhalten der Menschen war gleich null. Wer das vergleicht, ist ein Träumer."

Dass der Wolf zurückkomme, sei "eigentlich nichts Neues", sagt Birgit Mair-Markart vom Naturschutzbund. "Er wird aber nicht angesiedelt, er kommt einfach." Die Politik sei zu lange untätig geblieben. "Auf einmal ist der Wolf da und die Angst kommt hoch", so Mair-Markart. Sie fordert Herdenschutzmaßnahmen, Behirtung und Zäune, warnt aber davor, die Bauern damit im Regen stehen zu lassen. "Wir brauchen eine tragbare Lösung für alle."