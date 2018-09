Vinci Eis in Salzburg freut sich über erfolgreiche Saison

Eis bis vor die Haustür liefern - das ist das Konzept der Vinci-Eiswagen. Auch jetzt nach Schulanfang ist damit noch nicht Schluss.

Seit vier Jahren touren die Wagen des Vinci-Eises durch Salzburg. Giuseppe Augello. Geschäftsführer am Standort Salzburg, begann einst mit zwei Wagen, heute hat bei guten Wetter bis zu zwölf im Einsatz. "Der Sommer war traumhaft", schwärmt der Italiener. "Die Saison begann bereits im April mit gutem Wetter. Der Höhepunkt war aber natürlich die Hitzewelle im August". So viel Eis habe er und seine Angestellten noch nie verkauft.

Beim SN-Besuch am Mittwochvormittag in der Produktionsküche , erwartete Augello gerade die Milchlieferung. Das Eis stelle er selbst her. "Wir haben bis zu 18 Sorten. Die meisten sind Milcheis, wir haben aber auch Sorbés." Die beliebtesten Sorten seien jedoch die Klassischen: Erdbeere, Schokolade und Stracciatella.

Einer der Fahrer ist Fernando Formagini. Wenn er seine tägliche Runde im Eiswagen durch Salzburg macht, kommen im viele Kinder bereits auf der Straße entgegen. "Sobald sie die Glocke schellen hören, kommen sie angerannt", sagt Formagini. Das gefalle ihm an der Arbeit am besten. "Alle freuen sich, wenn der Eiswagen kommt und ich mal spät dran bin, rufen sie mich an und fragen wo ich bleibe."

Das Vinci-Eis gibt es seit acht Jahren in Österreich. Hauptstandort ist Tirol. Neben Salzburg, fahren die Mitarbeiter jedoch auch Teile Oberösterreichs an. Derzeit sind 25 Wagen im Einsatz, Pläne zu Expandieren gibt es bereits. "Das Ziel ist, dass wir irgendwann ganz Österreich anfahren", sagt Augello.

Die Nachfrage sei vorhanden, auch jetzt, nach Schulbeginn. "Wenn es weiterhin so warm bleibt, gibt es vielleicht sogar bis Weihnachten Vinci-Eis."

