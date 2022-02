Virtuell zu ebener Erd' in schaurigste Abgründe

Wer immer schon mal wissen wollte, wie sich ein Leben à la "Matrix" anfühlt, braucht sich nur einmal auf ein Abenteuer im "Virtual Escape" einlassen.

Das Gehirn ist im permanenten Spiel-mir-einen-Streich-und-mach-mir-etwas-vor-Modus. Obwohl man zuvor genau den fast leeren Raum gesehen und registriert hat - es befinden sich lediglich zwei knapp einen Quadratmeter große Kunststoffmatten auf dem Boden, auf denen man während des gesamten Spiels steht -, glaubt der Kopf ständig, man sei ganz woanders.

In der verlorenen Pyramide beispielsweise. In die geht es zuerst mit dem Lift nach oben, absolut realistisches Liftfahr-Gefühl inklusive, und landet in einer kleinen Steinhalle. Dort ist es finster ...