Virus in Salzburg auf dem Rückzug: 70 Gemeinden "coronafrei"

Im Bundesland besteht nur noch ein geringes Ansteckungsrisiko, bestätigt auch die Corona-Ampel: Salzburg wird erstmals zur gelb-grünen Zone. Die Inzidenz liegt bereits bei 18.

Die Infektionszahlen gehen weiter nach unten und das lässt sich auch an der Corona-Ampel ablesen. Mit Salzburg hat sich am Mittwoch laut Aussendung der zuständigen Kommission ein zweites Bundesland zum Burgenland in die gelb-grüne Zone gesellt, die geringes Risiko ausdrückt. Auch Kärnten klopft schon an diesen Bereich an. Hohes Risiko (orange) gibt es nur in Tirol und Vorarlberg, mittleres Risiko (gelb) herrscht im Rest des Landes. Vergangene Woche hatte man die Kriterien für die Farbgebung verändert, womit es jetzt schon fünf Farben auf der Ampel gibt.

Inzidenz im Lungau bei 5

Laut Landesstatistik beträgt die 7-Tages-Inzidenz in Salzburg aktuell 18. 187 Menschen im Bundesland Salzburg sind aktiv infiziert. Während in der Stadt Salzburg noch 65 gezählt werden, ist der Lungau mit einem Corona-Positiven beinahe virusfrei. Innerhalb Salzburgs liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in allen Bezirken unter 30. Die höchste ist mit 28 im Tennengau. Niedriger sind die Werte im Pongau (23), in der Stadt Salzburg (19) oder im Flachgau (18). Im Pinzgau (6) und Lungau (5) ist die Inzidenz mittlerweile einstellig. In 70 aller 119 Salzburger Gemeinden gibt es derzeit keinen einzigen aktiven Fall.

Wie gefährlich das Virus trotzdem nach wie vor ist, zeigen die Meldungen der Gesundheitsbehörden: Am Donnerstag wurde der Tod eines 67-jährigen Salzburgers gemeldet. Derzeit befinden sich 18 Covid-19-Patienten im Spital, davon werden 5 auf der Intensivstation betreut.

Auch österreichweit weniger Fälle

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist in den vergangenen 24 Stunden in ganz Österreich weiter gesunken und lag nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand Donnerstag, 9.30 Uhr) bei genau 30 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Seit Mittwoch wurden 282 Neuinfektionen registriert, was um genau 99 unter dem Schnitt von 381 in den vergangenen sieben Tagen lag. Auch bei den Covid-19-Spitalspatienten gingen die Zahlen weiter zurück. Mit einer Covid-19-Erkrankung lagen am Donnerstag 381 Menschen im Krankenhaus, um 28 weniger als am Mittwoch. Von ihnen befanden sich 128 Menschen auf Intensivstationen, ein Rückgang um 13 gegenüber Mittwoch und um 71 Patienten innerhalb der vergangenen Woche.

Das Bundesland mit den meisten Neuinfektionen war in den vergangenen 24 Stunden Niederösterreich mit 60, gefolgt von Tirol mit 59 und Wien mit 44. Knapp dahinter kamen Oberösterreich und die Steiermark mit jeweils 43 Neuinfektionen, gefolgt von Vorarlberg mit 31, Kärnten mit 16 und dem Burgenland mit fünf. Aus Salzburg wurden nach einer Datenbereinigung gar minus 19 Neuinfektionen gemeldet.

Bei den Sieben-Tages-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner lag hingegen Vorarlberg weiter voran mit 75, bei allerdings sinkender Tendenz. Dahinter folgten Tirol mit 50,9, Niederösterreich mit 30,9 und Wien mit 29,5. In Oberösterreich lag die Sieben-Tages-Inzidenz bei 28,5, in der Steiermark bei 28,2, in Kärnten bei 24,9 und im Burgenland bei 13,6.