Visionen für Ortskernstärkung

Im Format "Kuppelgespräche" wurde im Ortszentrum von Werfen zur direkten Diskussion eingeladen. Leerstand-Management und Ortskernstärkung standen im Vordergrund der Gespräche.

Eine Dame wünscht sich im Zentrum von Werfen mehr Platz für Blumenpflege. "Noch mehr Radfahrer sollen in unser Zentrum fahren", "die Besucher der Eisriesenwelt müssen wieder in den Ortskern gelenkt werden", "Menschen mit Visionen sollen ernst genommen werden" - so nur einige der Anliegen von Werfener Einwohnerinnen und Einwohnern bei den Kuppelgesprächen.

Eine große, offene Holzkuppel auf dem Marktplatz bildete den Rahmen für diese Gespräche, organisiert von der Kultur- und Bildungsinitiative Pongau, gemeisam mit der Gemeinde Werfen und ...