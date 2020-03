Die Salzburger kaufen derzeit alles, was das Immunsystem stärkt. Grapefruitkernextrakt und Katzenkralle gehören auch dazu.

. Wie kann ich mein Immunsystem stärken? Das ist eine der am häufigsten gestellten Fragen in den Apotheken. "Die Nachfrage nach Vitaminpräparaten und Nahrungsergänzungsmitteln ist extrem hoch", sagt Kornelia Seiwald, Präsidentin der Salzburger Apothekerkammer. Vor allem Präparate mit Vitamin C ...