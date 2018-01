Voggenberg: Landgasthaus Windinggut neu eröffnet

Am Sonntag wurde das bekannte Landgasthaus Windinggut feierlich eröffnet. Der Einladung des neuen Besitzers Johannes Moßhammer folgten über 500 Gäste. Unter anderem wurden Landtagspräsidentin Dr. Brigitta Pallauf, Wirtschaftskammerpräsident Konrad Steindl und Vizebürgermeister Hermann Gierlinger begrüßt.

Im vergangenen Jahr wurde das Windinggut von der Familie Moßhammer vom Gasthof Maria Plain übernommen. Die Umbauarbeiten dauerten drei Monate. Es wurde kräftig investiert und acht neue Arbeitsplätze geschaffen. Das Landgasthaus wurde innen und außen renoviert und die Haustechnik modernisiert. Für Mitarbeiter wurden zeitgemäße Mitarbeiterwohnungen geschaffen. Wirt Johannes Moßhammer: "Mit dem Windinggut wollen wir ein traditionelles Gasthaus am Voggenberg anbieten: eine gute Getränkeauswahl mit Trumer-Bier, traditionelle österreichische Heurigenküche wie verschiedene Jausen und hausgemachte Mehlspeisen." Denn zu einem perfekten Ausflug brauche es auch eine gute Mahlzeit. "Und zur Draufgabe gibt es die herrliche Aussicht im Gastgarten oder Gemütlichkeit in unseren Stuben", sagt Moßhammer.



Das Landgasthaus Windinggut in Bergheim am Voggenberg in unmittelbarer Nähe der Sternwarte besteht seit 1392. Die einmalige Lage im Naherholungsgebiet des Ragginger und des Luginger Sees in der hochgelegenen Bauernlandschaft zwischen Anthering, Elixhausen, Obertrum und Bergheim bietet eine tolle Aussicht bis zum Höllengebirge des Salzkammergutes. Im Süden sieht man das Tauernmassiv, im Westen weit ins bayrische Land und Richtung Norden bis ins Innviertel, wo der Flachgau ausläuft.



Das Windinggut ist Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Fünf gediegene Gasträume bieten Platz für gesamt 120 Gäste und ab Frühling ist der große Gastgarten geöffnet.







(SN)