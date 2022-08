Voglau wird neues Abtenauer Theaterzentrum

Der ehemalige Club Zwilling im Abtenauer Ortsteil Voglau wird die neue Heimstätte der Abtenauer Theatergruppe. Mit dem Stück "Der Bockerer" verabschiedet sich die Gruppe ab 20. August vom alten Theater Abtenau.

Das frisch renovierte Gebäude des ehemaligen "Club Zwilling" in Voglau wird die neue Heimstätte für die Theatergruppe Abtenau. Mit der Eigentümerfamilie Rudi Gschwandtner konnte eine Übereinkunft für die kommenden Jahre erzielt werden.

Wie in den TN berichtet, wird das Kino & Theater Abtenau mit Ende des Jahres geschlossen. Das Ensemble der Theatergruppe wird sich mit dem politischen Klassiker "Der Bockerer" in der Inszenierung von Theaterleiterin Veronika Pernthaner-Maeke von diesem Haus verabschieden. Premiere ist am Samstag, dem 20. August. ...