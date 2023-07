Voglauer Möbelwerke testen Vier-Tage-Woche

Der Möbelverkauf geht zurück. Um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten, setzen die Voglauer Möbelwerke auf die Viertagewoche. Die Testphase hat begonnen und dauert ein halbes Jahr.

In den Möbelhäusern rührt sich derzeit wenig. Während der Pandemie haben viele in ihren Wohnraum investiert. "Da wurden sicher viele Investitionen vorgezogen", sagt der Geschäftsführer der Gschwandtner & Zwilling GmbH, Peter Grünwald.

Für die Möbelbauer bedeutet diese Entwicklung weniger Aufträge. Um alle Arbeitskräfte im Unternehmen zu halten, testen die Voglauer Möbelwerke daher ein halbes Jahr lang die Viertagewoche mit einer Arbeitszeit von 32 Stunden. "Wir haben das Modell mit den Betriebsräten gemeinsam erarbeitet und eine entsprechende Betriebsvereinbarung geschlossen", sagt Grünwald.

Arbeitszeit wird reduziert

Betriebsratsvorsitzender Thomas Rußegger ist mit der Vereinbarung sehr zufrieden: "Durch die Viertagewoche haben wir eine gleichmäßige Arbeitsverteilung und die Spitzen müssen nicht mehr abgefangen werden. So haben alle für ihre Urlaube mehr Planungssicherheit und mehr Freizeit", sagt er. Für die Mitarbeiter/-innen bedeutet die Viertagewoche eine Reduktion der Arbeitszeit um 20 Prozent. Sie verzichten auf zehn Prozent ihres Verdienstes. Die zweiten zehn Prozent zahlt das Unternehmen aus.

"Alle wollten, dass es funktioniert"

Insgesamt sind beim größten Arbeitgeber im Lammertal 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Höhe des Verdienstentganges wurde durch die Erhöhung der Istlöhne im Mai um acht Prozent etwas gemildert.

Rußegger freut sich über die konstruktiven Gespräche während der Verhandlungen: "Wir waren uns sehr einig - auch in der Vertragsgestaltung -, weil alle wollten, dass es funktioniert." Die Beteiligten sind neben Rußegger Geschäftsführer Peter Grünwald und der Angestelltenbetriebsrat Hartmut Rebhandl.

Arbeitsabläufe werden optimiert

Sämtliche Verträge für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren innerhalb kurzer Zeit hieb- und stichfest formuliert. Vergangene Woche wurden sie während einer Betriebsversammlung vorgestellt und angenommen. Um die Arbeitszeitverkürzung stemmen zu können, werden Arbeitsabläufe optimiert und es wird mehr abteilungsübergreifend gearbeitet. "Das Motto unserer Personalkampagne ,wachs ma zam' wird unternehmensintern immer mehr gelebt", freut sich Grünwald.

Gearbeitet wird von Montag bis Donnerstag, acht Stunden pro Tag. Freitag, Samstag und Sonntag sind frei. In der Massivholz-Fertigung wird seit dem Frühjahr im Einschichtbetrieb gearbeitet. In der Plattenfertigung (für Hotellerie) auf großen Maschinen im Zweischichtbetrieb. Die Viertagewoche ist in der Testphase für ein halbes Jahr - von 1. Juli bis 31. Dezember - geplant. Ob sie tatsächlich so lange dauert, hängt allerdings von der Auftragslage und der Auslastung im Unternehmen ab.

Vier-Tage-Woche eine große Chance

Die Voglauer Möbelwerke haben zwei Standbeine: den Massivholzbereich für Endkunden und als "Generalunternehmer" für den hochwertigen Hotelbereich. "Wir realisieren zurzeit Hilton Waterfront in Wien und viele Projekte in der mittelständischen gehobenen Hotellerie im deutschsprachigen und im Schweizer Raum", sagt Grünwald.

Die Möbelbauer sehen die Viertagewoche auch als eine positive Erfahrung und Riesenchance für Mitarbeitende und Unternehmen. Jetzt sei die Zeit, die Praxistauglichkeit auszuprobieren und offene Fragen zu klären. "Es geht hauptsächlich um Fertigungsthemen, Logistik und Projektabwicklung", sagt Grünwald.

Betriebsvereinbarung ist Musterbeispiel

Stefanie Posch, Leiterin der Arbeiterkammer-Bezirksstelle Hallein: "Die Betriebsvereinbarung ist aus meiner Sicht ein Musterbeispiel, weil die Betriebsräte eingebunden waren und es für beide Seiten eine Win-win-Situation ist." Posch stellt klar: "Auf zehn Prozent des Verdienstes zu verzichten, ist nicht lustig. Aber es ist besser, als arbeitslos zu werden." Das Arbeitslosengeld beträgt nur 55 Prozent des Nettoverdienstes. "Daher fordern wir schon lange, dass das Arbeitslosengeld auf 80 Prozent des Nettoverdienstes angehoben wird, weil man sich das Leben sonst nicht leisten kann", betont die AK-Expertin.

Unternehmen mit flexiblen Arbeitszeiten sind im Vorteil

Posch macht viele Betriebsbesuche: "Es gibt einige Unternehmen, die 38 oder 40 Stunden auf vier Tage verteilt anbieten. Damit haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter flexiblere Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten."

Auch das AMS macht zahlreiche Betriebsbesuche im Bundesland. Dabei zeigt sich für die Pressesprecherin Martina Ebner das Bild, dass Unternehmen mit flexiblen Arbeitszeitmodellen bei der Personalsuche klar im Vorteil sind. "Für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wird es wichtig sein, in Zukunft attraktivere Arbeitszeitmodelle anzubieten. Oft steckt aber schon in Kleinigkeiten die Lösung", sagt Ebner.