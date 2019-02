Kritik an der Betreuungsstätte: Die UNO-Behindertenrechtskonvention werde nicht eingehalten. Der zuständige LH-Stv. Stöckl weist die Vorwürfe zurück und ortet eine "Negativ-Kampagne".

Ende November erfolgte der Spatenstich zum Neubau des Konradinums, einer Betreuungsstätte für Schwerbehinderte in Eugendorf. Zuvor gab es Kritik von Bewohnervertretern und der Volksanwaltschaft an Missständen in der Betreuung und den räumlichen Gegebenheiten sowie der Ausstattung. Diese würden nicht der ...