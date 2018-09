Volksbegehren startet: Rauchfrei in Österreichs Lokalen?

Der Countdown für das Volksbegehren läuft.

In 16 Tagen ist es vorbei. 900.000 Stimmen müssen im Volksbegehren "Don't smoke" mindestens gesammelt werden. Knapp 600.000 Österreicher unterschrieben bereits in der Unterstützungsphase. Diese zählen für das Begehren, das von 1. bis 8. Oktober läuft. Karl Forster, Präsident der Salzburger Ärztekammer: "Wir sind zuversichtlich, dass bis zum Ende zumindest noch 300.000 Österreicher unterschreiben. Ich hoffe jedoch auf eine Millionen Unterschriften ."

Salzburger können derzeit schon an zwei Standorten in der Innenstadt unterzeichnen: Im Kiesel und im Schloss Mirabell. Ab 1. Oktober gibt es noch fünf weitere Stellen. Anton Graf, Präsident der Krebshilfe Salzburg: "Zusätzliche Standorte bedeuten weniger Barrieren." Die Salzburger müssten dadurch in der Stadt und auch auf dem Land nicht weit fahren, um zu unterschreiben. Auch mobil - mittels Handysignatur - können Österreicher unterzeichnen.

Knapp 130 Lokale sind in Salzburg bereits freiwillig rauchfrei. Eines davon ist das Wirtshaus Steinlechner im Stadtteil Aigen. Besitzer Thomas Gschwandtner: "Mich nervt das hin und her der Politiker. Rauchen während des Essens muss nicht sein." Vergangenes Jahr habe er 75.000 Euro für eine neue Lüftung und Einrichtung des Wirtshauses investiert. Das war eine gute Entscheidung, sagt der Präsident der Krebshilfe. "In Raucherlokalen setzt sich der Qualm überall fest. Nicht nur auf der Kleidung, sondern auch auf Möbeln, an Wänden und Decken." Dieser werde an die Umgebung abgegeben, auch wenn aktuell niemand mehr raucht.

Mehr zum Volksbegehren unter: www. dontsmoke.at

Quelle: SN