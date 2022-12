Volkshochschule bereitet Polizeianwärter auf Prüfung vor

Mehr als die Hälfte der Polizeibewerber scheitert in den ersten Schritten des Auswahlverfahrens. Ein neuer Vorbereitungslehrgang der Volkshochschule Salzburg soll die Erfolgsquote erhöhen.

Das dreistufige Auswahlverfahren der Polizei hat es in sich. Mehr als die Hälfte der Bewerberinnen und Bewerber scheitert bereits beim Theorieteil am ersten Tag oder beim Sport an Tag zwei. Ein neuer Vorbereitungslehrgang der Volkshochschule Salzburg soll die Erfolgsquote erhöhen. "Abgedeckt werden im Lehrgang sowohl die theoretischen Bereiche aus Deutsch, Mathematik, Interviewtechnik sowie ,Gender und Diversity', als auch der Sportbereich", sagt Kursbetreuerin Stefanie Turek von der Volkshochschule.

Im Rahmen mehrerer Exkursionen haben die Lehrgangsteilnehmer die Möglichkeit, Polizisten in ...